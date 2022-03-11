Berg PRESS

511 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • юрий КЗПО
    ну и дальше чтоВопрос о биологич...
  • Марина Фролова
    Они, видимо, считают, что "плач" русских в цивиллизованной Германии- наглая российская пропаганда....Ндааа... А Казах..."Неважно куда, пр...
  • Сергей ЕВ
    Это только цветочки, скоро будут яготки, когда на их головы будут падать спутники СШАПремьер Хорватии ...

Производитель автомобилей Peugeot приостановил экспорт из России

Производитель автомобилей Peugeot приостановил экспорт из России

Автомобильный концерн Stellantis, который совместно с Mitsubishi Motors владеет заводом «ПСМА Рус» в Калужской области, сообщил о приостановке импорта и экспорта из России легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LVC), передает РБК.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх