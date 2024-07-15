Биткойн подорожал после атаки на Трампа. И продолжает расти

Атака на Дональда Трампа положительно сказалась на росте биткойна — курс уже близится к 63 000 долларовБиткойн достиг двухнедельного максимума, превысив отметку в 60 000 долларов, после того как Дональд Трамп, бывший президент США и кандидат на предстоящих выборах, стал объектом покушения — Трамп известен своими про-криптовалютными взглядами, так что это только повысило ставки на его победу в предстоящих выборах.