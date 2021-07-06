Депутат Верховной рады раскрыл план окончательного развала Украины

Кива считает, что эта "гибридная война" нацелена на уничтожение славянских народов. Украинский депутат написал в своем Telegram-канале, что героизация пособников нацистов на государственном уровне окончательно раскалывает общество на две стороны.
Кива считает, что эта "гибридная война" нацелена на уничтожение славянских народов. Украинский депутат написал в своем Telegram-канале, что героизация пособников нацистов на государственном уровне окончательно раскалывает общество на две стороны.
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