Для женщины, умеющей шить, нет ничего невозможного - даже из мужской рубашки она создаст шедевр! Так что, мужчины, берегите свои рубашки!

Да-да-да, мужчины относитесь к своим рубашкам бережно, им еще надо будет выдержать переделку в новые изделия! Как вам такая идея - рукава от рубашки пошли на праздничную упаковку для элитного алкоголя? Или вот еще идея, из обычной рубашки можно сделать классическую форму кухонного фартука.