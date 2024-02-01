Для женщины, умеющей шить, нет ничего невозможного - даже из мужской рубашки она создаст шедевр! Так что, мужчины, берегите свои рубашки!

Да-да-да, мужчины относитесь к своим рубашкам бережно, им еще надо будет выдержать переделку в новые изделия! Как вам такая идея - рукава от рубашки пошли на праздничную упаковку для элитного алкоголя? Или вот еще идея, из обычной рубашки можно сделать классическую форму кухонного фартука.
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