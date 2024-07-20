«Лимонный сквош» Яёи Кусама вывставлен на торги

Работа японской художницы Яёи Кусама «Лимонный сквош» (1984) выставлена на аукцион, сообщает artnet. В картине представлены некоторые из самых узнаваемых стилистических мотивов мастера, включая горошек, бесконечные сети и основные цвета.
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