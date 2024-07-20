Культуромания
ГлавнаяБлогО портале
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культуромания

306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Ну и нахера здесь эта британская вокалистка? Даже имени такого никогда не слышали в России. Наверное это большая поте...Скончалась вокали...
  • Евгений Решетников
    Да охренеть, у меня пени неправильно на считанные взыскали за три недели, сумма 1500, а тут годами тянется...Приставы приступи...
  • виктор комягин
    Красава Милонов... Реально "Зимородком" на НТВ задолбали. Крутят ежедневно. А в выходные эту блевотину аж по 3 часа.....Депутат Милонов п...

«Лимонный сквош» Яёи Кусама вывставлен на торги

«Лимонный сквош» Яёи Кусама вывставлен на торги

Работа японской художницы Яёи Кусама «Лимонный сквош» (1984) выставлена на аукцион, сообщает artnet. В картине представлены некоторые из самых узнаваемых стилистических мотивов мастера, включая горошек, бесконечные сети и основные цвета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх