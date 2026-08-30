Благодаря электронной системе распознавания лиц в московском метро за несколько часов задержали 140 мигрантов

Сотрудники МВД России всего за несколько часов рейда, благодаря новейшим технологиям, в московском метро задержали 140 мигрантов.
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