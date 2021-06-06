Америка: -​Ухожу из Афгана, надоело, злые все там. Где мои холопы? Польша: — А давайте Россию от СВИФТ отключим! Америка: — Гренландия, хочешь конфетку? Дания: — Иди сюда, не бери у них ничего, нечего малолетних сманивать, педофилы голливудские.