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Великобритания озаботилась воспитанием российской молодежи

Великобритания озаботилась воспитанием российской молодежи

Источник: coolrobo.ru Лидеры молодого поколения Как известно, подрастающее поколение остро нуждается в кумирах.

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Виктор Колесников
Эти английские сэры-негодяи были, есть и будут гадить тем, кто не даётся им для разграбления и разложения! И делают они это профессионально и настойчиво. Поэтому для противодействия нужна своя программа борьбы с ними.

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