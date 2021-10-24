Великобритания озаботилась воспитанием российской молодежи

Страна и людиПолитикаВеликобритания озаботилась воспитанием российской молодежи Источник: coolrobo.ru Лидеры молодого поколения Как известно, подрастающее поколение остро нуждается в кумирах.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор КолесниковЭти английские сэры-негодяи были, есть и будут гадить тем, кто не даётся им для разграбления и разложения! И делают они это профессионально и настойчиво. Поэтому для противодействия нужна своя программа борьбы с ними.Комментировать
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