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Марк Кьюбан заявил, что «Даллас» не собирается расставаться с Карлайлом несмотря на 10 сезонов без побед в сериях плей-офф

6 июня «Даллас» уступил «Клипперс» со счетом 111:126 в седьмом матче первого раунда плей-офф-2021 – уже на протяжении 10 сезонов подряд «Маверикс» не могут победить в серии плей-офф.

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