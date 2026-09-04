ФедералПресс
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ФедералПресс

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Россияне уверены, что могут отличить рекламу, созданную ИИ

Россияне уверены, что могут отличить рекламу, созданную ИИ

МОСКВА, 4 сентября, ФедералПресс. Искусственный интеллект будет все активнее использоваться в рекламной индустрии, однако потребители пока относятся к созданным нейросетями материалам неоднозначно.

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