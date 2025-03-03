"Воспользуется кризисом": В Европе боятся усиления влияния фон дер Ляйен

В Европе опасаются расширения влияния Брюсселя на фоне кризиса, связанного с поддержкой Украины. Сразу несколько западных политиков выразили опасение, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен воспользуется ситуацией, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
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