"Воспользуется кризисом": В Европе боятся усиления влияния фон дер Ляйен

ИМ

Ильдус Мамлеев

В Европе сейчас все лохи? Из них "все соки" ЕС выжимает и на войну усиленно толкает, после которой в ней 1/10 населения не останется, а они рады стараться бегут туда сами выпрыгивая из штанов! Но это уже их выбор!