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Бюджетный подогрев «транспортного короля» Бондаренко

Бюджетный подогрев «транспортного короля» Бондаренко

Фирма Леонида Бондаренко, которого связывали с Виталием Родионовым – экс-советником бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова и с «ночным губернатором» Петербурга - пользующимся авторитетом в определенных кругах Владимиром Кумариным-Барсуковым, за июль от одного и того же госзаказчика получила восемь госконтрактов на перевозки общей стоимостью свыше 13,4 млрд рублей.

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