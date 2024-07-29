Бюджетный подогрев «транспортного короля» Бондаренко

Фирма Леонида Бондаренко, которого связывали с Виталием Родионовым – экс-советником бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова и с «ночным губернатором» Петербурга - пользующимся авторитетом в определенных кругах Владимиром Кумариным-Барсуковым, за июль от одного и того же госзаказчика получила восемь госконтрактов на перевозки общей стоимостью свыше 13,4 млрд рублей.