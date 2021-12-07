07.12.21==Пушков оценил совет Ишингера Украине брать пример с Финляндии

Украинские власти неспособны прислушаться к разумным советам — они могут только упорно рваться в НАТО, тем самым втягивая альянс в войну с Россией.
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