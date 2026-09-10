5 Sci-Fi TV Shows Jonathan Frakes Appeared On (That Aren't Star Trek)

Jonathan Frakes is best known as Riker on Star Trek: TNG, but he's also appeared in several other sci-fi TV shows that aren't part of the Star Trek franchise.
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