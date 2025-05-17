Константин Бондаренко: Санкции, тайные власти Украины и буферная зона Путина. Что скрывает Зеленский?

Почему Зеленский боится своего окружения и доверяет охране из ЕС? Как британские спецслужбы разжигают войны от Индии до Украины? Кто на самом деле управляет Украиной — Ермак или западные кураторы? И станет ли русский язык официальным после войны, и почему Украина — «общество 12-летних»? На вопросы зрителей и читателей ответил политолог Константин Бондаренко в своем прямом эфире.