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Константин Бондаренко: Санкции, тайные власти Украины и буферная зона Путина. Что скрывает Зеленский?

Константин Бондаренко: Санкции, тайные власти Украины и буферная зона Путина. Что скрывает Зеленский?

Почему Зеленский боится своего окружения и доверяет охране из ЕС? Как британские спецслужбы разжигают войны от Индии до Украины? Кто на самом деле управляет Украиной — Ермак или западные кураторы? И станет ли русский язык официальным после войны, и почему Украина — «общество 12-летних»? На вопросы зрителей и читателей ответил политолог Константин Бондаренко в своем прямом эфире.

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