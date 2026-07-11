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Журнал «Профиль»

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Саратов–Москва, далее везде: 80 лет первому магистральному газопроводу страны

Саратов–Москва, далее везде: 80 лет первому магистральному газопроводу страны

11 июля 1946 года был введен в строй дальний магистральный газопровод «Саратов–Москва». Именно с него началась газификация страны, на нем были отработаны технологии строительства подобных объектов, чтобы позже газ Поволжья и сибирских месторождений пошел по всему Советскому Союзу.

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