Саратов–Москва, далее везде: 80 лет первому магистральному газопроводу страны

11 июля 1946 года был введен в строй дальний магистральный газопровод «Саратов–Москва». Именно с него началась газификация страны, на нем были отработаны технологии строительства подобных объектов, чтобы позже газ Поволжья и сибирских месторождений пошел по всему Советскому Союзу.
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