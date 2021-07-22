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О выплате денежной компенсации на приобретение школьной формы

О выплате денежной компенсации на приобретение школьной формы

На своих страницах в социальных сетях глава администрации района Антон Кравец напомнил жителям о мерах поддержки многодетным семьям на приобретение школьной формы:Многодетные семьи, имеющие детей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам по очной форме обучения, расположенных на территории Республики Крым приглашаются в департамент труда и социальной защиты населения администрации Нижнегорского района для получения денежной компенсации на приобретение школьной формы:-для девочек – юбка, сарафан (платье), брюки, пиджак (жакет, кардиган), жилет, джемпер (кофта, свитер, пуловер), блузка (рубашка), гольф (водолазка), фартук, аксессуар (галстук, поясной ремЧитайте полную новость на Crimea-news.

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