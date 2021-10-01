Муратбек Касымбай снова обратился к Хейбати: «Очкошник, походу на бой со мной не прилетишь»

Мохаммед Хейбати выложил в инстаграм фото с отдыха: «На море. Короче тут останусь навсегда. По-моему, в Россию больше не вернусь, на море круто» В комментарии ворвался казахстанец Муратбек Касымбай, который жаждет реванша с Хейбати: «Я же говорил, что ты приспособленец! Раньше ты говорил, что Дагестан – это круто, и море там тоже есть! Очкошник, походу и на бой со мной не прилетишь» «Казахский Гром» Елеусинов: смотрит много бокса, планирует провести в Казахстане бой в декабре и готов хайповать «Наш спорт изменится, когда не будет возможности пилить бабло».