Свежие комментарии

  • Псевдоним Псевдонимов
    Наличие постоянного капитана не решит ситуацию при отсутствии мастерства у большинства игроков сборной...Колосков о том, ч...
  • Lehanaizhe
    И правильно не стал, нормальный мужик Черчесов, а не "впопедырка"Нобель Арустамян:...
  • Traveller
    А перекаченной допингом и анаболиками "тумбочке"-гимнастке из США они не хотят предоставить убежище? Ах да, - "это др...ЕС рассмотрит воз...

Муратбек Касымбай снова обратился к Хейбати: «Очкошник, походу на бой со мной не прилетишь»

Мохаммед Хейбати выложил в инстаграм фото с отдыха: «На море. Короче тут останусь навсегда. По-моему, в Россию больше не вернусь, на море круто» В комментарии ворвался казахстанец Муратбек Касымбай, который жаждет реванша с Хейбати: «Я же говорил, что ты приспособленец! Раньше ты говорил, что Дагестан – это круто, и море там тоже есть! Очкошник, походу и на бой со мной не прилетишь» «Казахский Гром» Елеусинов: смотрит много бокса, планирует провести в Казахстане бой в декабре и готов хайповать «Наш спорт изменится, когда не будет возможности пилить бабло».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх