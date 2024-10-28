Обсудили энергетическое сотрудничество с Россией: Мадуро об участии в саммите БРИКС Татьяна АрестоваСаммит БРИКС, проведенный 22-24 октября в Казани, прошел при участии ряда высокопоставленных политиков, включая Николаса Мадуро.
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