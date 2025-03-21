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Канада требует уважения: переговоры с США отложены из-за пошлин

Канада требует уважения: переговоры с США отложены из-за пошлин

Переговоры между США и Канадой откладываются из-за недовольства Оттавы пошлинами Вашингтона. Глава канадского правительства Марк Карни требует уважения от США и пересматривает закупки истребителей F-35.

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