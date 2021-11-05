Ужин в ресторане и поход в супермаркет: что выиграли уссурийцы

В Приморье провели розыгрыш ценных призов среди жителей края, которые сделали прививку от COVID-19. Среди победителей есть уссурийцы, которые выиграли поход в ресторан и в супермаркет, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на краевое правительство.
В Приморье провели розыгрыш ценных призов среди жителей края, которые сделали прививку от COVID-19. Среди победителей есть уссурийцы, которые выиграли поход в ресторан и в супермаркет, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на краевое правительство.
Свежие комментарии