Подполье: удары пришлись по арочному укрытию на аэродроме ВСУ Староконстантинов

Больше всего ударов за ночь пришлось на украинский Староконстантинов в Хмельницкой области, который «бандеровцы хотят превратить в аэродром, принимающий натовские F-16», заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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