Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана

Переводчик-синхронист в пятницу, 8 марта, не смог адекватно перевести президенту Украины Владимиру Зеленскому слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и вопрос от журналиста во время пресс-конференции после встречи глав государств в Стамбуле.