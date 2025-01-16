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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок мира. Эстафета. Фийон-Майе и Жаклен выступят за Францию, Лагрейд и братья Бо – за Норвегию, Понсилуома и Самуэльссон – за Швецию

Кубок мира по биатлону-2024/25 5-й этап Рупольдинг, Германия Мужчины Эстафета Начало – 16:20 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

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