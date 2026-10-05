Ученые впервые пересадили обезьяне органоиды гипофиза из человеческих стволовых клеток

Гипофиз представляет собой небольшую эндокринную железу, которая вырабатывает гормоны, регулирующие работу некоторых других эндокринных желез и управляющие ростом, обменом веществ, репродуктивной функцией и реакцией на стресс.
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