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Ученые впервые пересадили обезьяне органоиды гипофиза из человеческих стволовых клеток

Ученые впервые пересадили обезьяне органоиды гипофиза из человеческих стволовых клеток

Гипофиз представляет собой небольшую эндокринную железу, которая вырабатывает гормоны, регулирующие работу некоторых других эндокринных желез и управляющие ростом, обменом веществ, репродуктивной функцией и реакцией на стресс.

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