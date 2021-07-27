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Евгения Чикунова: «Не думала о том, чтобы обогнать Ефимову. Показала максимум, но все равно недовольна»

Российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала свое выступление в финале 100-метровки брассом на Олимпиаде-2020 в Токио (4-е место).

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