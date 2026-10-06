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Царьград

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Просто Даня установил коронки из-за почерневших передних зубов

Просто Даня установил коронки из-за почерневших передних зубов

Популярный TikTok-блогер Просто Даня пожаловался на потемнение передних зубов и установил коронки. В прошлом он неоднократно восстанавливал зубы после травмы в 17 лет.

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