Трамп поставил ультиматум TikTok для разрешения работы в США

47-й президент США Дональд Трамп подписал указ о работе соцсети TikTok. Документ предполагает разрешение на работу приложения и сайта в случае владения половиной китайского бизнеса американской компанией.
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