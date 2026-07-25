Тренер Ротенберг назвал справедливой победу сборной Испании на ЧМ-2026

Бывший главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг в интервью "Газете.Ru" перед "Матчем Года-2026" в Санкт-Петербурге заявил, что сборная Испании заслуженно выиграла чемпионат мира по футболу 2026 года.
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