Город Омск выставил на продажу инженерный корпус метрополитена за ₽249 млн.Метро начали строить в 1993 году, вложили ₽14 млрд, но больше одной станции так и не построили.
Продаётся метро
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Город Омск выставил на продажу инженерный корпус метрополитена за ₽249 млн.Метро начали строить в 1993 году, вложили ₽14 млрд, но больше одной станции так и не построили.
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