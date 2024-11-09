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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Продаётся метро

Продаётся метро

Город Омск выставил на продажу инженерный корпус метрополитена за ₽249 млн.Метро начали строить в 1993 году, вложили ₽14 млрд, но больше одной станции так и не построили.

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