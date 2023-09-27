В Авиастроительном районе благоустроили спортплощадку

Мэр Казани, Ильсур Метшин, оценил обновление спортивной школы «Мотор» в Авиастроительном районе. На стадионе на улице Ленинградская обустроили футбольное поле и легкоатлетические дорожки с прорезиненным покрытием.
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