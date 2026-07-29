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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аякс» арендовал Арокодаре у «Вулвс» с правом выкупа за 22 млн евро

« Аякс » объявил о подписании форварда « Вулверхэмптона » Арокодаре. Нигерийский футболист будет выступать за амстердамцев в сезоне-2026/27 на правах аренды.

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