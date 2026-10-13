Психолог Свинцова: тревожность может вызвать расстройство полового влечения

Стресс и тревожность могут быть причинами проблем с сексуальной жизнью. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог, нейропсихолог, детский психолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Светлана Свинцова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Премьер Эстонии М...
- Захарова: Джонсон...
- ЛДПР предлагает у...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым