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Газета.ру

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Психолог Свинцова: тревожность может вызвать расстройство полового влечения

Психолог Свинцова: тревожность может вызвать расстройство полового влечения

Стресс и тревожность могут быть причинами проблем с сексуальной жизнью. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог, нейропсихолог, детский психолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Светлана Свинцова.

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