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Ядерная электростанция на гусеницах: забытый проект СССР

Ядерная электростанция на гусеницах: забытый проект СССР

История создания передвижной ядерной электростанции в СССР началась в середине 1950-х годов, когда глава Министерства среднего машиностроения Ефим Славский во время визита на Кировский завод предложил разработать мобильную АЭС для энергоснабжения удаленных районов Сибири и Крайнего Севера.

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