Ядерная электростанция на гусеницах: забытый проект СССР

История создания передвижной ядерной электростанции в СССР началась в середине 1950-х годов, когда глава Министерства среднего машиностроения Ефим Славский во время визита на Кировский завод предложил разработать мобильную АЭС для энергоснабжения удаленных районов Сибири и Крайнего Севера.