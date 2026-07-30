Ядерная электростанция на гусеницах: забытый проект СССР

История создания передвижной ядерной электростанции в СССР началась в середине 1950-х годов, когда глава Министерства среднего машиностроения Ефим Славский во время визита на Кировский завод предложил разработать мобильную АЭС для энергоснабжения удаленных районов Сибири и Крайнего Севера.
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