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Царьград

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США обсуждают "зеркальные" пошлины с 70 странами: Трамп ведет переговоры

США обсуждают "зеркальные" пошлины с 70 странами: Трамп ведет переговоры

Администрация США ведет переговоры с 70 странами о введении "зеркальных" пошлин. Президент Дональд Трамп лично участвует в обсуждениях.

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