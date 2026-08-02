Три серьезные причины: почему питомцы могут есть несъедобные предметы

Владельцы собак и кошек иногда сталкиваются с такими ситуациями, когда их любимец, ранее не замеченный в подобном поведении, вдруг съедает что-то несъедобное: веревочку или резину от игрушки, небольшой камень, кусок обычной палки или полиэтиленового пакета и многое другое.