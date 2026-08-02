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Всё о женщинах

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Три серьезные причины: почему питомцы могут есть несъедобные предметы

Три серьезные причины: почему питомцы могут есть несъедобные предметы

Владельцы собак и кошек иногда сталкиваются с такими ситуациями, когда их любимец, ранее не замеченный в подобном поведении, вдруг съедает что-то несъедобное: веревочку или резину от игрушки, небольшой камень, кусок обычной палки или полиэтиленового пакета и многое другое.

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