Операторы FPV-дронов уничтожили два украинских пункта управления БПЛА

Операторы ударных FPV-дронов 27-го гвардейского артиллерийского полка Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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