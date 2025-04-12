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Пылающий Киев: завод по производству дронов уничтожен ударом ВС России

Пылающий Киев: завод по производству дронов уничтожен ударом ВС России

Пылающий Киев: завод по производству дронов уничтожен ударом ВС России Юлия СоколоваУкраинская столица вновь оказалась под прицелом высокоточных ударов российской армии.

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