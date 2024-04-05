В России начнут обслуживать в МФЦ по биометрии в 2024 году

До конца 2024 года жители трех российских регионов - Челябинской, Липецкой и Ленинградской областей - смогут воспользоваться государственными и муниципальными услугами в МФЦ, используя биометрические данные, без необходимости предъявления паспорта.
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