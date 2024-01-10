Возможно ли возвращение Фолклендских островов в «родную гавань» мирным путем

Южноамериканский континент постепенно превращается в новую «горячую точку». Совершенно неожиданно для стороннего наблюдателя полыхнул Эквадор, где уже официально введен режим «внутреннего вооруженного конфликта».
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