МЧС: огонь на площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде потушили

Спасатели справились с огнем на производственной площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде. Открытое горение ликвидировали на площади 500 «квадратов», сообщила пресс-служба управления МЧС по региону около 06:30.
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