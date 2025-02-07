Пресечена деятельность четырех украинских агентов

ФСБ России в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырех вражеских агентов - женщин, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров Минобороны России и объектов топливно-энергетического … .
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