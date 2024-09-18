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Патрушев утвердил состав и положения советов Морской коллегии

Патрушев утвердил состав и положения советов Морской коллегии

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев утвердил состав и положения советов Морской коллегии, сообщили журналистам 18 сентября в его аппарате.

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