ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев утвердил состав и положения советов Морской коллегии, сообщили журналистам 18 сентября в его аппарате.
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