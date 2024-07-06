В парке «Малиновка» 6 июля развернется большой семейный фестиваль

Начало в 13 часов, вход свободный В преддверии Дня любви, семьи и верности в парке «Малиновка» развернется большой уличный фестиваль для всей семьи, рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района.
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