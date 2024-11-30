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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Перейра готов дать реванш Хиллу, если тот победит Прохазку: «Успокойся, сынок. Пройди этот тест, и тогда папа даст тебе второй шанс»

Перейра готов дать реванш Хиллу, если тот победит Прохазку: «Успокойся, сынок. Пройди этот тест, и тогда папа даст тебе второй шанс»

«Успокойся, сынок. Пройди этот тест, и тогда папа даст тебе второй шанс», – написал в соцсетях чемпион UFC Алекс Перейра, выложив фото стердауна Хилла и Прохазки.

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