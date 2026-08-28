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Аргументы недели

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Сентябрь 2026: время отличить настоящее от иллюзий

Сентябрь 2026: время отличить настоящее от иллюзий

Сентябрь всегда немного похож на границу. Лето закончилось, новый ритм только складывается, и возникает желание понять: что мы берём с собой дальше, а что пора оставить в прошлом.

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