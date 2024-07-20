Глава МВД Украины заявил, что в деле об убийстве Фарион «не исключён российский след» Экс-депутат Верховной рады Украины, одиозная Ирина Фарион скончалась в клинике Львова после вчерашнего покушения.
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Глава МВД Украины заявил, что в деле об убийстве Фарион «не исключён российский след» Экс-депутат Верховной рады Украины, одиозная Ирина Фарион скончалась в клинике Львова после вчерашнего покушения.
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