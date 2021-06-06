Россия победила Болгарию, Канада и Финляндия в финале ЧМ по хоккею, Гвардиола и Диаш – лучшие в АПЛ, Зарема против Газизова и селекции «Спартака» и другие новости

1. Сборная России дожала Болгарию в последнем контрольном матче перед Евро благодаря голу Соболева с пенальти в концовке (и наконец-то не пропустила!).
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