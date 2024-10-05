При израильской атаке на Бейрут погиб ещё один лидер «Хезболлы»

Арабский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что глава исполнительного совета «Хезболлы» Хашем Сафи ад-Дин, считающийся основным претендентом на пост генерального секретаря ливанской шиитской партии, погиб при израильской атаке на Бейрут.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии