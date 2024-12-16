Врачи назвали лучшие способы борьбы с высоким давлением

Эксперты ответили на главные вопросы о давлении.Артериальная гипертензия, или, другими словами, повышенное артериальное давление, является одним из самых частых хронических заболеваний в современном мире.
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